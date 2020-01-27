В Україні щодня не повертаються додому 9 людей: оприлюднена страшна статистика ДТП у Києві

У Києві у 2019 році внаслідок ДТП загинули 137 осіб, при цьому в 2018 – 139.

Відповідні дані у своєму Facebook навів економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він також зазначив, що травмувалися у столиці внаслідок ДТП 2655 осіб в 2019 році, 2524 особи в 2018 році. При цьому частина з них на все життя залишиться інвалідами.

Статистику української столиці економіст порівняв з іншими європейськими містами, де розроблена і впроваджена стратегія зниження смертності на дорогах до 0:

У Києві у 2019 році внаслідок ДТП загинули 137 осіб ФБ Володимира Компанійця

Осло - 673 тис жителів за 2019 рік: 0 загиблих пішоходів, 0 загиблих велосипедистів, 0 загиблих дітей, за весь рік 1 загиблий в авто;

Гельсінкі - 654 тис жителів за 2019 рік: 0 загиблих пішоходів, 0 загиблих велосипедистів, 1 загиблий автомобіліст, 2 мотоцикліста.

Варшава - 1.9 млн жителів, нещодавно почали впроваджувати концепцію Vision Zero, в 2019 році досягли рекордний мінімуму по кількості смертей внаслідок ДТП – 35 осіб.

У європейських столицях кількість загиблих у ДТП доходить до 0 ФБ Володимира Компанійця

За словами Компанійця, в Україні щодня не повертаються додому живими більше 9 осіб: в 2019 році в ДТП загинули 3454 особи, у 2018 році 3350 осіб, приріст склав +3,1%. Травмувалися на дорозі: в 2019 році - 32736 особи, в 2018 році 30884. Приріст склав +3,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулий рік в Україні трапилося близько 160 тисяч ДТП. У них загинули майже 4 тисячі осіб.

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