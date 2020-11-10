В одній із лікарень Києва закінчилися місця для хворих на COVID-19

У Київській міській клінічній лікарні передбачено 100 місць для пацієнтів з Covid-19, вони всі заповнені.

Про це заявив директор медустанови Олександр Іванько, зазначивши, що зараз планують збільшити кількість ліжко-місць до 200, передає "112 Україна".

За його словами, лікарня забезпечена апаратами ШВЛ, ліками, але найбільша проблема – нестача кадрів, тому лікарів з інших відділень переправляють до пацієнтів з коронавірусом. Через це виникають великі навантаження на медиків.

"Наші прогнози, на жаль, ми не встигаємо за зростанням кількості пацієнтів, які потрапляють до лікарні. Плануємо збільшити на 10 – їх збільшується на 20, плануємо на 30 – їх збільшується на 40. Ми зараз цю ситуацію контролюємо, як би не було складно . Ми не безмежні, це зрозуміло", – сказав Іванько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ випередив усі регіони України з розповсюдження COVID-19.