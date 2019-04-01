В одних трусах: у Києві сталася смертельна НП з чоловіком. Відео 18+

У ніч на 1 квітня у Києві за адресою вулиця Богатирська, 10 з вікна на 9-му поверсі випав чоловік в одних трусах і капцях.

Тіло виявила мешканка сусіднього будинку. Вона якраз курила на балконі і почула якісь крики. Жінка вийшла на вулицю — там на землі лежав чоловік і ознак життя не подавав, повідомляє "Інформатор".

Через п'ять хвилин на місце приїхав екіпаж патрульної поліції і медики. На жаль, їм залишалося тільки констатувати смерть.

"Інформатор"

На вигляд загиблому від 60 до 80 лет. Деталі і особу чоловіка — з'ясовують.

Обережно! Жорсткі кадри!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 1 квітня на Столичному шосе сталася аварія з мікроавтобусом, в якому знаходилися діти.

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