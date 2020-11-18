У Києві озвучили альтернативу локдауну й карантину вихідного дня

У Києві треба відновити контроль за хворими на коронавірус і контактними особами за допомогою додатку "Дій вдома".

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів радник київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко. "Ми можемо або влаштовувати локдауни, або врешті-решт взяти під контроль хворих з легкою формою, контактних осіб, які перебувають на самоізоляції, через програму "Дій вдома", і в такий спосіб перервати цей ланцюжок передачі хвороби", – заявив він.

На думку чиновника, карантин вихідного дня є "частковим виходом із ситуації", але не вирішує проблему.

Водночас Бондаренко нагадав, що на початку пандемії навесні поточного року саме контроль за хворими й контактними дозволив не допустити спалаху COVID-19 у столиці. "Ця історія спрацювала на початку пандемії. Тоді до міста з різних країн повернулося близько 100 тисяч осіб", – сказав він.

"Ми ніколи не зможемо закрити Київ на повний локдаун. І тому, якщо ми дійсно хочемо перервати ланцюжок заражень, нам необхідні ті дії, які реально зможуть призвести до цього", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада на засіданні 17 листопада не скасувала карантин вихідного дня. Раніше уряд ухвалив рішення про те, що електронний паспорт у додатку "Дія" прирівнюється до паперового.