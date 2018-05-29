У Києві на канатній дорозі над Дніпром сталася надзвичайна подія

У Києві на канатній дорозі над Дніпром зірвався чоловік. За однією з версій, постраждалим був співробітник троллея, за іншою - пасажир.

Після падіння чоловік залишився живий, його забрала швидка, повідомила очевидиця події Рузанна Араратівна на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця матеріалу).

"Я 25 травня була свідком того, як обірвався трос і людина злетіла на пісок. Після цього випадку працівники продовжили катати людей, не дивлячись навіть на те, що проблеми з перельотом продовжували виникати", - заявила вона.

На відео, опублікованому дівчиною, видно, як біля установки троллея на піску лежить чоловік, а навколо нього скупчилися люди. Відзначимо, що сам момент падіння на записі не зафіксований.

Facebook Рузанна Араратовна

Facebook Рузанна Араратовна

У коментарях до посту користувачі відзначили, що потерпілий чоловік - не клієнт, а співробітник троллея.

"Автор чув дзвін, та не знає де він. На пісок впав співробітник троллея прямо з вишки, трос там не обривався", - відзначили в коментарях.

Однак авторка посту опублікувала "скрін", де слово в слово зафіксовано таке ж послання, але від іншого користувача.

Facebook Рузанна Араратовна

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