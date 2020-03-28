Головна Новини
28 березня • оновлено в 14:15
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Київ ніхто не закривав! У КМДА розвіяли "фейк" про заборону в'їзду

2.6т
Читати матеріал російською

Київська міська державна адміністрація встановила правила в'їзду та виїзду в Київ на період дії надзвичайного стану.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив заступник голови КМДА та керівник штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у м. Києві Петро Пантелеєв. Чиновник наголошує на тому, що про жодну заборону в'їзду до столиці мови немає, чинності набули лише певні обмеження.

"В'їзд до міста не обмежується, єдине, що вибірково проводитиметься термометрія на контрольно-пропускних пунктах", – запевнив Пантелеєв.

Петро Пантелеєв

Петро Пантелеєв

"Гордон"

Зокрема, йдеться саме про заборону в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення, яка діє ще з 17 березня. В’їзд до Києва легковим транспортом дозволений.

Також, за словами заступника голови КМДА, у разі, якщо в когось виявлять ознаки респіраторного захворювання, існує чіткий алгоритм, що застосовують у таких ситуаціях.

"Якщо в людини є ознаки зараження коронавірусом, то існують спеціальні алгоритми, які виконуються щодо тих осіб, які зараз прибувають до Києва на поїздах", – пояснив він.

Розпорядження КМДА

Розпорядження КМДА

Скриншот

Київ ніхто не закривав! У КМДА розвіяли "фейк" про заборону в'їзду

Скриншот

Київ ніхто не закривав! У КМДА розвіяли "фейк" про заборону в'їзду

Скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 березня коронавірус в Києві підтвердили вже в 74 осіб.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Петро Пантелєєв
Місце
Україна
Теги
КМДА карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги