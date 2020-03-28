Київ ніхто не закривав! У КМДА розвіяли "фейк" про заборону в'їзду

Київська міська державна адміністрація встановила правила в'їзду та виїзду в Київ на період дії надзвичайного стану.

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Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив заступник голови КМДА та керівник штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у м. Києві Петро Пантелеєв. Чиновник наголошує на тому, що про жодну заборону в'їзду до столиці мови немає, чинності набули лише певні обмеження.

"В'їзд до міста не обмежується, єдине, що вибірково проводитиметься термометрія на контрольно-пропускних пунктах", – запевнив Пантелеєв.

Петро Пантелеєв "Гордон"

Зокрема, йдеться саме про заборону в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення, яка діє ще з 17 березня. В’їзд до Києва легковим транспортом дозволений.

Також, за словами заступника голови КМДА, у разі, якщо в когось виявлять ознаки респіраторного захворювання, існує чіткий алгоритм, що застосовують у таких ситуаціях.

"Якщо в людини є ознаки зараження коронавірусом, то існують спеціальні алгоритми, які виконуються щодо тих осіб, які зараз прибувають до Києва на поїздах", – пояснив він.

Розпорядження КМДА Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 березня коронавірус в Києві підтвердили вже в 74 осіб.

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