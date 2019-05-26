ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

1.8тЧитати матеріал російською

У суботу, 25 травня, у столиці встановили "Солодкий рекорд України": до Дня Києва "БКК" презентувало величезний торт із найбільшою кількістю різних смаків.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Дарницької районної державної адміністрації. "25 травня відбулася подія насправді всеукраїнського масштабу! У Дарницькому районі столиці встановили новий смачний рекорд - презентували торт з найбільшою кількістю смаків на 5 тисяч шматочків", – сказано у повідомленні.

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Зазначається, що у торті-гіганті поєднали 20 найпопулярніших смаків ТМ "БКК". Ним змогли поласувати близько 5 тисяч киян і гостей міста.

"Після офіційної частини – найсмачніші тортики безкоштовно мав нагоду скуштувати кожний!Святковий торт був понад 6 метрів довжиною та півтонни вагою, розрахований на 5 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Нагадаємо, до Дня Києва у столиці також було відкрито новий пішохідно-велосипедний міст, який стане частиною нового масштабного туристичного маршруту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
37
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Агеева Юлия
Агеева Юлия
Огрoмное спаси6o всeм тем, ктo пoкaзaл мне прeкpасный сaйт http://difimas.com/4cr8jfj Пpoсто пройдя простой oпрoc пoлучилa почти пoлyгодoвyю заpплату)) Пользyйтeсь, пoка ecть вoзможность=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
низачет! а где тризуб????????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки