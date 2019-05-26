В Києві встановили солодкий рекорд: яскраві фото торта-переможця

У суботу, 25 травня, у столиці встановили "Солодкий рекорд України": до Дня Києва "БКК" презентувало величезний торт із найбільшою кількістю різних смаків.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Дарницької районної державної адміністрації. "25 травня відбулася подія насправді всеукраїнського масштабу! У Дарницькому районі столиці встановили новий смачний рекорд - презентували торт з найбільшою кількістю смаків на 5 тисяч шматочків", – сказано у повідомленні.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Зазначається, що у торті-гіганті поєднали 20 найпопулярніших смаків ТМ "БКК". Ним змогли поласувати близько 5 тисяч киян і гостей міста.

"Після офіційної частини – найсмачніші тортики безкоштовно мав нагоду скуштувати кожний!Святковий торт був понад 6 метрів довжиною та півтонни вагою, розрахований на 5 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Нагадаємо, до Дня Києва у столиці також було відкрито новий пішохідно-велосипедний міст, який стане частиною нового масштабного туристичного маршруту.

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