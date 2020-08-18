У Києві не допустили журналістів до відкритих зборів засновників. Відео

У Києві журналістів, які разом з правозахисниками ГО "Стоп корупції" хотіли потрапити на відкриті збори засновників ТОВ "Бізнес-центр на Тарасівській", не допустили на захід. За словами правозахисників ці збори 18 серпня спробував нелегально організувати один з власників Микола Петренко. Про подробиці події розповів очевидець подій журналіст Кирило Вольний.

За словами журналіста, перед початком зборів біля входу до приміщення, де вони мали проходити, утворилася штовханина - і активістів фізично виштовхали з приміщення.

За даними активістів "Стоп корупції", збори організовували з порушеннями процедури та виклику інших сторін.

"Як нам стало відомо, про збори засновників мали повідомити не менш ніж за 20 днів, насправді ж було повідомлено за 12. Крім того, приміщення, яке розташоване за адресою проведення зборів (Бульварно-Кудрявська, 27) не перебуває у власності чи користуванні товариства. Понад те, місце не обговорювалось учасниками, а підприємству доведеться платити за використання цього приміщення. Також на порядку денному було озвучене одне питання, а у повідомленні про скликання зборів – інше", – наголосив правозахисник Роман Литвин.

Він також додав, що частину медійників, які прибули на запрошення Петренка, усередину таки запустили.

На місце події викликали поліцію за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Представники ЗМІ звернулися з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Журналісти викликали поліцію за фактом перешкоджання професійній діяльності СтопКор

У результаті збори не відбулися. Про це повідомив нардеп Микола Стефанчук.

Микола Стефанчук СтопКор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ГО "Стоп корупції" зібрало з'їзд у Києві з нагоди місцевих виборів: організація розпочала навчання бажаючих контролювати хід виборів.