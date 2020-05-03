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3 травня • оновлено в 23:11
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У Києві рекордно знизилася кількість хворих на коронавірус

13.3т
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За минулу добу 17 киян захворіло на коронавірус, один випадок – летальний, загалом кількість інфікованих становить 1511 осіб.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав столичний мер Віталій Кличко. За його словами, із нових захворілих 6 жінок віком від 55 до 68 років та дівчинка, якій 6 місяців, а також 10 чоловікiв від 30 до 80 років.

"Ще у 17 киян лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Це 6 жінок віком від 55 до 68 років та дівчинка, якій 6 місяців, а також 10 чоловікiв від 30 до 80 років. В лікарні госпіталізували 9 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Один випадок за добу, на жаль, – летальний. Загалом в Києві вже 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – уточнив мер.

Кличко також закликав берегти себе та людей, які поруч, та не нехтувати елементарними правилами безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 2 травня було зафіксовано 1494 підтверджені випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна
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