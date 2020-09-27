В бюджеті Києва відмивають мільйони, – Верещук

Щороку в бюджет міста Києва закладається близько 30% "відкатів".

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV заявила кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук. "В середньому 30% відкатів на всьому. Я порахувала, що це річний бюджет Львова. Відмивається, ховається, крадеться, конвертується і так далі", – наголосила вона.

В цьому контексті політик звернула увагу, що, на відміну від інших міст країни, де міська влада витрачає бюджетні кошти на потреби громадян і підвищення якості їхнього життя, у столиці інша ситуація.

"Харків будує муніципальне житло, витрачає мільйони. Жодного муніципального житла в Києві. Дніпро – нещодавно закупили новітні електричні тролейбуси. Ми закуповуємо в Білорусі дизеля. Це ми так екологічну стратегію впроваджуємо в Києві? І так на всьому. Куди не кинь, всюди безгосподарність", – констатувала Верещук.

В цьому контексті вона заявила про необхідність не допустити, щоб міський бюджет Києва на 2021 рік містив корупційні ризики і "маржу".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Верещук назвала десять головних проблем Києва.