Бив і примушував їсти банан: у супермаркеті Києва публічно принизили іноземця. Відео

У українському супермаркеті чоловік ударив по обличчю африканця і змусив його їсти на камеру банан.

Відео кричущого інциденту, який трапився нібито у столичному "АТБ", поширили у соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як нападник вдарив іноземця і кинув йому банан зі словами "Хавай давай!" Переляканий хлопець погодився і взяв фрукт. Чоловік продовжував знущатися з нього.

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Бурхливо відреагували і в мережі. "Що й казати, реально соромно жити з такими недолюдьми в одній країні", – написав у Facebook користувач Володимир Сивоконь, який і "злив" відео в мережу.

Характерно, що в самому ролику не видно, в якому саме місті трапився інцидент. За даними ЗМІ, це все ж був Київ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з ресторанів Одеси похвалилися, як офіціанту вдалося "розвести" іноземця на гроші, виписавши йому рахунок за вечерю майже на 60 тисяч гривень.

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