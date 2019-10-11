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11 жовтня • оновлено в 20:43
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Бив і примушував їсти банан: у супермаркеті Києва публічно принизили іноземця. Відео

12.7т Читати матеріал російською

У українському супермаркеті чоловік ударив по обличчю африканця і змусив його їсти на камеру банан.

Відео кричущого інциденту, який трапився нібито у столичному "АТБ", поширили у соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як нападник вдарив іноземця і кинув йому банан зі словами "Хавай давай!" Переляканий хлопець погодився і взяв фрукт. Чоловік продовжував знущатися з нього.

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У супермаркеті Києва публічно принизили іноземця

У супермаркеті Києва публічно принизили іноземця

Відвідувачі супермаркету заступилися за іноземця з криками: "Припиніть це робити!"

Бурхливо відреагували і в мережі. "Що й казати, реально соромно жити з такими недолюдьми в одній країні", – написав у Facebook користувач Володимир Сивоконь, який і "злив" відео в мережу.

Характерно, що в самому ролику не видно, в якому саме місті трапився інцидент. За даними ЗМІ, це все ж був Київ.

У супермаркеті Києва публічно принизили іноземця
У супермаркеті Києва публічно принизили іноземця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з ресторанів Одеси похвалилися, як офіціанту вдалося "розвести" іноземця на гроші, виписавши йому рахунок за вечерю майже на 60 тисяч гривень.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Александрович Валера
Александрович Валера
Изнанка украинского мира
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Добрейшей души человек! А ведь мог заставить и все куплеты "Щенэвмэрлы" исполнить...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Напомните, кто говорил, что на Украине нет нацизма?
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Туман Влад
Туман Влад
Пигин Макс, В России его точно нет когда вопят о понаехавших черножопых
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