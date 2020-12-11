В аеропортах Києва стався колапс через ожеледицю: літаки не змогли приземлитися

У київських аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни" в ніч на 11 грудня низка літаків не змогли сісти після ускладнення погодних умов, не було зчеплення зі злітно-посадковою смугою.

Також через ожеледицю частково відмінилися і рейси з Києва. Деякі літаки зробили посадку в резервних аеропортах.

Наприклад, літак з Мінська замість того, щоб приземлитися в "Борисполі", повернувся назад в Білорусь.

Аналогічна ситуація сталася і з літаками в "Жулянах": скасували рейси в Дортмунд і Запоріжжя, літак, що прямував з Вільнюса, повернувся в аеропорт вильоту.

Станом на ранок 11 грудня на табло аеропортів зазначено, що всі заплановані рейси вилітають вчасно.

На злітно-посадкових смугах працює спецтехніка, поверхні обробляються гранульованим хімреагентів.

Табло "Борисполя"

Табло "Жулян"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня в Києві погіршилися погодні умови, крижаний дощ миттєво утворив ожеледь, і вже ввечері місто було "заблоковано" пробками через масові ДТП.