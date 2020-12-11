В аеропортах Києва стався колапс через ожеледицю: літаки не змогли приземлитися

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
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В аеропортах Києва стався колапс через ожеледицю: літаки не змогли приземлитися

У київських аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни" в ніч на 11 грудня низка літаків не змогли сісти після ускладнення погодних умов, не було зчеплення зі злітно-посадковою смугою.

Також через ожеледицю частково відмінилися і рейси з Києва. Деякі літаки зробили посадку в резервних аеропортах.

Наприклад, літак з Мінська замість того, щоб приземлитися в "Борисполі", повернувся назад в Білорусь. Аналогічна ситуація сталася і з літаком в "Жулянах". Один рейс повернувся до Вільнюса, не долетівши до України.

Станом на ранок 11 грудня на табло аеропортів зазначено, що всі заплановані рейси вилітають вчасно.

Табло "Борисполя"
Табло "Жулян"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня в Києві погіршилися погодні умови, крижаний дощ миттєво утворив ожеледь, і вже ввечері місто було "заблоковано" пробками через масові ДТП.

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