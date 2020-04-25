Уже влітку: стало відомо, коли запрацює метро в Києві

Метро у Києві може запрацювати тільки через 30 днів після закінчення карантину через пандемію коронавірусу.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, відкриття метро передбачено на третьому етапі виходу з карантину. Якщо все піде за планом, то етап запуску підземки доводиться на 31 травня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Разом із тим, за словами Шмигаля, метрополітен не зможе відразу перевозити всіх городян. Спочатку в метро їздити зможуть лише ті, хто має спецпропуск. І тільки на наступному, четвертому, етапі метро відкриють для всіх пасажирів. Поки що припускають, що це трапиться приблизно 10 червня.

Коли відкриють метро у Києві: названа дата

Нагадаємо, Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів. Початкова точка реалізації плану може настати 11 травня при умові сприятливої епідемічної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метро Києва, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, зупинило роботу з 23:00 17 березня. Заборона також почала діяти у Харкові і Дніпрі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!