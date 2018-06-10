Увага розшук: в Києві засікли малолітнього шкуродера, ФОТО 18+

У Святошинському районі Києва виявили молодого хлопця - шкуродера, який проживає в районі школи №13 (вул. Генерала Потапова, 3).

"Увага розшук !!! Знайомтеся: проживає в районі школи 13, малолітній утирок Ваня (там же і тусуєтеся). Вбиває тварин, скидає фото в інсту", - повідомляється в Facebook dtp.kiev.ua.

Напередодні малолітній шкуродер по-звірячому вбив кота.

"Он кота вбив: відрізав вуха, а потім і голову", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві оголосили в розшук догхантера Олексія Святогора, який хвалився вбивством понад тисячі безпритульних собак.