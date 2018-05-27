У Києві знайшли зниклого іноземного уболівальника

У неділю, 27 травня, у Києві зник іноземний турист, який приїхав до України на фінальний матч Ліги чемпіонів.

"Друзі, після вчорашнього свята загубився один із фанатів Ліверпуля", - написано на сторінці UkrBall у Facebook

Чоловіка звуть Хенрік Халтінг (Henrik Hulting). Ситуація ускладнена тим, що при ньому немає документів і телефону.

"Якщо бачили його або знаєте, де він зараз - напишіть нам! Велике спасибі за будь-яку допомогу!" - звернулися до користувачів у повідомленні групи.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, чоловіка вже знайшли. Він був виявлений в стані сильного алкогольного сп'яніння біля станції метро "Кловська". Киянин забрав норвежця додому, щоб той прийшов до тями, після чого поінформував правоохоронців.

Як раніше писав OBOZREVATEL, копи піймали злодіїв, які пограбували іноземку на фіналі ЛЧ у Києві.