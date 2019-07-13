Усіх попросили піти: у "Жулянах" через НП із літаком стався колапс

Користувачі повідомили у мережі, що в Києві в аеропорту "Жуляни" зранку 13 липня трапився коллапс через НП з літаком "Белавіа" "Київ-Мінськ" 12 липня.

"Усі вильоти в Жулянах скасовані, мої данці з 4 ранку до 9 ранку просиділи в очікуванні без будь-якої інформації що відбувається. Зараз всіх попросили покинути аеропорт, без будь-яких орієнтирів, коли аеропорт відновить роботу", – написала на своїй сторінці в Facebook Алла Шоріна.

За словами туристів, телефони служб були постійно зайняті.

Аеропорт "Жуляни" "24"

У той же час, у коментарях до цього посту уточнюється, що аеропорт могли закрити через проведення ремонтних робіт.

Пізніше Шоріна повідомила, що рейс її підопічних перенесли на 14 липня в аеропорт "Бориспіль".

О 14:00 прес-служба аеропорту повідомила, що його робота відновлена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня поточного року літак Boeing 777-200 авіакомпанії Air Canada, що летів за маршрутом Ванкувер – Сідней, здійснив аварійну посадку в Гонолулу (Гавайські острови, США), у результаті чого постраждали 35 осіб.

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