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11 лютого • оновлено в 11:04
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"Укрзалізниця" й Київська ОДА домовилися навести лад із приміським сполученням

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Директор регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" Григорій Бевз та голова Київської ОДА Олексій Чернишов домовилися спільно розвивати приміське сполучення столиці з населеними пунктами регіону.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на інформацію Південно-Західної залізниці. Згідно з інформацією ЦТС, 6 лютого вони підписали відповідний протокол.

Під час зустрічі йшлося про шляхи поліпшення співпраці з метою удосконалення роботи пасажирських перевезень приміського транспорту області за трьома основними напрямками: Київ – Фастів, Київ – Біла Церква, Київ – Миронівка.

"Укрзалізниця" й Київська ОДА домовилися навести лад із приміським сполученням

Також Бевз і Чернишов обговорили питання забезпечення оплати органами місцевого самоврядування суттєвої заборгованості за перевезення залізницею пільгових категорій громадян приміськими поїздами.

Зазначимо, що раніше Чернишов і Бевз вже обговорювали шляхи поліпшення залізничного сполучення в області. Зокрема, обговорювалася реалізація проєкту зі створення приміських електропоїздів підвищеного комфорту для пасажирів Київської області в напрямках Київ – Фастів, Київ – Біла Церква, Київ – Миронівка.

Проєкт передбачає заміну рухомого складу приміських поїздів. Старі вагони замінять комфортними електропотягами з сучасним кондиціонуванням та опаленням, а також м'якими місцями для сидіння, пристосованими для людей з обмеженими можливостями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" збираються втридцятеро підняти штрафи для безквиткових пасажирів електричок – зі 110 грн до 3 тис. грн.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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