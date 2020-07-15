Українці звернулися з криком душі через російську мову для дітей у Києві

Карина Бондаренко Кияни 13:28, 15.07.2020 Оновлено: 13:55, 15.07.2020

У столиці України Києві спілкування українською мовою для дітей у лікарнях, дитсадках, спортивних секціях та інших державних і приватних установах практично недоступне.

Дитина, яка просто не розуміє іншої мови, страждає в єдиному у світі місці, де має законне право говорити українською. Про це киянин Іван Обереско написав на своїй сторінці у Facebook.

Батько поділився історією про те, як в одній зі столичних лікарень його дитина не розуміла лікарку "швидкої", яка говорила російською. За його словами, у дівчинки з розсіченим чолом "заспокійливі" слова медика тільки викликали паніку. При цьому лікарка все одно не переходила на українську мову.

"Розумієте, у Києві (не у Харкові, з якого ми переїхали не в останню чергу через те, що дитині важко знайти коло спілкування і російськомовні сервіси), блін, у Києві знайти якусь секцію, садок, школу, щоб там було не просто написано, що вона українська, а щоб вона була реально україномовною – це сраний квест", – зазначив Обереско.

Чоловік наголосив, що розповів історію в соціальній мережі не для того, щоб критикувати лікарів і медсестер. Він висловив своє обурення через те, що у 2020 році в Україні за українську мову треба "боротися і страждати".

"Але чому моїй маленькій дитині доводиться страждати? Де вона встигла так нагрішити? Вона ще маленька як картоплина, а вже вигрібає в єдиному у світі місці, де вона має законне право говорити українською, іншого такого місця немає. Я про банальний доступ дитини в українській столиці до банального, блін, сервісу – розмови українською в ситуації, коли іншої мови дитина в Україні не знає і не повинна знати", – зазначив батько.

На ситуацію звернула увагу журналістка, заступниця головного редактора видання "Лівий берег" Вікторія Герасимчук. На своїй сторінці у Facebook дівчина написала, як держава зустрічає покоління дітей, які не розуміють російської мови.

"Дитина приходить у державний садок, і там із нею розмовляють російською. Батьки ходять до завідувачки, отримують обіцянки, але заняття в садку все одно проводяться російською мовою, і вдома дитина розповідає, що правильно говорити не око, а "глазик". Врешті-решт батьки чують від садка аргумент про те, що всі або майже всі інші діти говорять російською, і їхні батьки хочуть, щоб із ними говорили російською. Ви – агресивна меншість, вітаю", – обурилася журналістка.

Публікація Вікторії Герасимчук у Facebook
Скриншот
Публікація Вікторії Герасимчук у Facebook
Скриншот
Публікація Івана Обереско у Facebook.
Скриншот
Публікація Івана Обереско у Facebook.
Скриншот
Публікація Івана Обереско у Facebook.
Скріншот

Як писав OBOZREVATEL раніше, частина нардепів від "Слуги народу" виступила проти законопроєкту свого колеги Максима Бужанського щодо відтермінування переходу російськомовних шкіл на українську.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

"Слуги" почали відмовлятися голосувати за скандальний мовний закон Бужанського

Нова очільниця НБУ закликала негайно зняти обмеження в 47 тисяч на зарплати чиновників

У Чорне море увійшли дві групи кораблів НАТО

Зеленський – найвидатніший рекорд лицемірства

Як українські вчені зруйнували монополію росіян і врятували репутацію України