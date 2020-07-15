Українці звернулися з криком душі через російську мову для дітей у Києві.

У столиці України Києві спілкування українською мовою для дітей у лікарнях, дитсадках, спортивних секціях та інших державних і приватних установах практично недоступне.

Дитина, яка просто не розуміє іншої мови, страждає в єдиному у світі місці, де має законне право говорити українською. Про це киянин Іван Обереско написав на своїй сторінці у Facebook.

Батько поділився історією про те, як в одній зі столичних лікарень його дитина не розуміла лікарку "швидкої", яка говорила російською. За його словами, у дівчинки з розсіченим чолом "заспокійливі" слова медика тільки викликали паніку. При цьому лікарка все одно не переходила на українську мову.

"Розумієте, у Києві (не у Харкові, з якого ми переїхали не в останню чергу через те, що дитині важко знайти коло спілкування і російськомовні сервіси), блін, у Києві знайти якусь секцію, садок, школу, щоб там було не просто написано, що вона українська, а щоб вона була реально україномовною – це сраний квест", – зазначив Обереско.

Чоловік наголосив, що розповів історію в соціальній мережі не для того, щоб критикувати лікарів і медсестер. Він висловив своє обурення через те, що у 2020 році в Україні за українську мову треба "боротися і страждати".

"Але чому моїй маленькій дитині доводиться страждати? Де вона встигла так нагрішити? Вона ще маленька як картоплина, а вже вигрібає в єдиному у світі місці, де вона має законне право говорити українською, іншого такого місця немає. Я про банальний доступ дитини в українській столиці до банального, блін, сервісу – розмови українською в ситуації, коли іншої мови дитина в Україні не знає і не повинна знати", – зазначив батько.

На ситуацію звернула увагу журналістка, заступниця головного редактора видання "Лівий берег" Вікторія Герасимчук. На своїй сторінці у Facebook дівчина написала, як держава зустрічає покоління дітей, які не розуміють російської мови.

"Дитина приходить у державний садок, і там із нею розмовляють російською. Батьки ходять до завідувачки, отримують обіцянки, але заняття в садку все одно проводяться російською мовою, і вдома дитина розповідає, що правильно говорити не око, а "глазик". Врешті-решт батьки чують від садка аргумент про те, що всі або майже всі інші діти говорять російською, і їхні батьки хочуть, щоб із ними говорили російською. Ви – агресивна меншість, вітаю", – обурилася журналістка.

Публікація Вікторії Герасимчук у Facebook Скриншот

Публікація Вікторії Герасимчук у Facebook Скриншот

Публікація Івана Обереско у Facebook. Скриншот

Публікація Івана Обереско у Facebook. Скриншот

Публікація Івана Обереско у Facebook. Скріншот

Як писав OBOZREVATEL раніше, частина нардепів від "Слуги народу" виступила проти законопроєкту свого колеги Максима Бужанського щодо відтермінування переходу російськомовних шкіл на українську.