В аеропорту "Бориспіль" увечері 29 березня приземлився борт з українцями з В'єтнаму, які відмовилися від обсервації.

Про це в Facebook заявив журналіст Віталій Глагола, опублікувавши відео з місця інциденту.

За його словами, "українці, які прилетіли в країну, відмовляються від обсервації і вириваються з аеропорту".

"Тільки що приїхала поліція і Нацгвардія, але не сильно допомагає", – розповів він.

Як з'ясував OBOZREVATEL, одна з пасажирів літака повідомила, що їм "дали папірці на самоізоляцію", але нічого не говорили про обсервацію.

"Уже на виході нас затримали. Багато військових. Ми не розуміли, що відбувається. Люди почали кіпішувати. Обурюватися. Частина людей вже була за аеропортом, вийшла, а нас не випускали.

Потім вибачилися, сказали, що хотіли зробити як краще і підготувати спеціальні автобуси. Але нам не пояснювали, якби пояснили, то було б ок. Ну і все, ми виїхали без жодних обсервацій", – розповіла дівчина.

В "Борисполі" відбулися сутички з українцями, які повернулися з В'єтнаму

В "Борисполі" відбулися сутички з українцями, які повернулися з В'єтнаму

В "Борисполі" відбулися сутички з українцями, які повернулися з В'єтнаму

У свою чергу Євген Черняк в Facebook розповів, що рейс з В'єтнаму був повністю безкоштовним для громадян України, а евакуація проходила на новому Airbus 350.

"Його організував в'єтнамський бізнесмен, щоб евакуювати в'єтнамців з України, а посольство України домовилося, щоб заодно захопити і українських громадян по дорозі сюди.

Умовою польоту була згода на двотижневу обсервацію в одному з готелів Київської області і внесок по €200 з людини на її забезпечення. Спочатку евакуйовані громадянами погодилися, але після прильоту щось пішло не так. В результаті пасажири підписали згоду на самоізоляцію і розійшлися", – розповів він.

В "Борисполі" відбулися сутички з українцями, які повернулися з В'єтнаму

В "Борисполі" відбулися сутички з українцями, які повернулися з В'єтнаму

В "Борисполі" відбулися сутички з українцями, які повернулися з В'єтнаму

В "Борисполі" відбулися сутички з українцями, які повернулися з В'єтнаму

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Україна закрила кордон. З моменту введення карантину з інших країн повернулися близько 100 тисяч громадян.

Ще близько 9 тисяч заявили про бажання повернутися додому. Для громадян, які залишилися за кордоном, буде працювати програма "Захист".

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