Ударив молотком: у Києві стався звірячий напад на жінку. Відео

У Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" чоловік напав на жінку з молотком, щоб вкрасти її сумку.

"Сьогодні, приблизно о 16:30, недалеко від станції метро "Героїв Дніпра", на вулиці Озерній, неадекват з молотком напав на жінку. Він бив її по голові для того, щоб забрати сумку. Це побачили перехожі і мешканці найближчих будинків. Викликали поліцію і погналися за розбійниками. Через 5 хвилин переслідування був затриманий патрульної поліцією ", - пише спільнота "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.

На місці події працювала швидка і слідчо-оперативна група.

"Поліція почала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство жінки. Постраждала перебуває в лікарні (чекаємо висновок про тілесні ушкодження, які їй завдав зловмисник). Із затриманим спілкуються слідчі", - повідомила речник Головного управління Національної поліції в Києві Оксана Блищик на своїй сторінці в Facebook.

На відео зафіксовано фінальний момент погоні і затримання зловмисника.

Як писав "Обозреватель", в Києві у чоловіка натовпом відібрали барсетку з грошима.