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24 жовтня • оновлено в 00:12
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Учасниця АТО викрала немовля під Києвом: з'явилося відео затримання

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Поліція показала відео затримання учасниці АТО, яка викрала немовля в Коцюбинському під Києвом.

На опублікованих на YouTube кадрах видно, що зловмисниця відмовляється визнати, що саме вона викрала дитину.

Також на відео потрапила матір немовляти, якій дозволили взяти сина на руки. Жінка не приховувала сліз радості, трепетно притискаючи до себе малюка.

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Україна Київ
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