Убивство слідчого СБУ у Києві: ймовірним нападникам оголосили про підозру

Двом особам, яких затримали у справі про вбивство слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України Романа Закладного, повідомили про підозру.

Про це розповіли у пресслужбі прокуратури міста Києва у Facebook. За даними слідства, 14 липня 2020 року приблизно о 23:30, перебуваючи на вул. Йорданській, підозрювані помітили потерпілого та напали на нього з метою заволодіння його майном.

"Повідомлено про підозру двом особам, причетним до вчинення розбійного нападу на співробітника СБУ та нанесення йому тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до настання смерті”, – йдеться у повідомленні.

Підозрювані у вбивстві Романа Закладного Facebook / Прокуратура міста Києва

Зазначається, що один із підозрюваних завдав чоловікові удар в ділянку голови, після чого нападники заволоділи його мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, і зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі.

У прокуратурі розповіли, що затриманими виявилися двоє чоловіків 1990 та 1997 р.н., які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності: один з них наразі є обвинуваченим у кримінальній справі, що перебуває на розгляді в Оболонському районному суді столиці, а інший раніше засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження.

"У ході огляду за місцем мешкання затриманих вилучено банківську картку потерпілого, його документи та сумку", – йдеться в повідомленні.

Також встановлено особу, якій зловмисники збули мобільні телефони загиблого. Вказані речові докази вилучено.

Крім того, під час обстеження прилеглої до місця події території вилучено ймовірне знаряддя злочину.

"Наразі до суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела писав, що в обставинах загибелі полковника СБУ Закладного з'явилися нестиковки: свідки, які бачили його напередодні вбивства, дали суперечливі свідчення. З'ясувалося, що дві людини бачили його напередодні вбивства за різних обставин.

Facebook / Прокуратура міста Києва

Facebook / Прокуратура міста Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 41-річний старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ СБУ Роман Закладний в день своєї смерті мав піти на пенсію.

Після того, як вночі 15 липня тіло полковника знайшли на вулиці, пріоритетною була версія не кримінальної смерті. Однак, за інформацією OBOZREVATEL, судмедекспертиза встановила, що Закладному було завдано удару по голові, в результаті чого трапився крововилив.