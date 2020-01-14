Убивство 3-річного сина депутата Соболєва: у генпрокурора виконали прохання батька

Офіс генерального прокурора України передав досудове розслідування у справі про замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Головному слідчому управлінню Нацполіціі.
Про це повідомляє прес-служба ОГП. "Офіс Генерального прокурора доручив здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу на сім'ю місцевого депутата і вбивства його 3-річного сина Головному слідчому управлінню Національної поліції України", – йдеться в повідомленні.
Вбивство 3-річного сина депутата Соболєва
Також наголошується, що у цій справі було змінено групу прокурорів, а процесуальне керівництво буде здійснювати Офіс генерального прокурора.
Раніше про це просив сам Соболєв. Він зазначив, що проводить власне розслідування замаху, в якому йому допомагають "професіонали своєї справи", з якими він дружить довгі роки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – ексбійці УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будівлі.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києві 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
За словами народного депутата 8-го скликання Ігора Мосійчука, організатором замаху на Соболєва виявився Абуєв.
Сам Абуєв заявив, що не причетний до злочину.
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