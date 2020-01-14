Убивство 3-річного сина депутата Соболєва: у генпрокурора виконали прохання батька

Офіс генерального прокурора України передав досудове розслідування у справі про замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Головному слідчому управлінню Нацполіціі.

Про це повідомляє прес-служба ОГП. "Офіс Генерального прокурора доручив здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу на сім'ю місцевого депутата і вбивства його 3-річного сина Головному слідчому управлінню Національної поліції України", – йдеться в повідомленні.

Вбивство 3-річного сина депутата Соболєва

Також наголошується, що у цій справі було змінено групу прокурорів, а процесуальне керівництво буде здійснювати Офіс генерального прокурора.

Раніше про це просив сам Соболєв. Він зазначив, що проводить власне розслідування замаху, в якому йому допомагають "професіонали своєї справи", з якими він дружить довгі роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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