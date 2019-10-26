Головна Новини
26 жовтня • оновлено в 20:16
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"У живіт і голову!" На Київщині натовп школярів побив однокласника

1.6т Читати матеріал російською

В одному з навчальних закладів Київської області підлітки жорстоко побили однокласника, що призвело до струсу мозку, нудоти і запаморочення у дитини.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, конфлікт стався під час перерви між уроками. До нього приєдналися батьки школярів, які вже написали один на одного заяву в поліцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

За словами постраждалого 11-річного школяра Ігоря, на перерві він не захотів грати з однокласниками і ті побили його. В результаті він вже чотири дні змушений пропускати заняття і лікуватися вдома.

Новини
Четверо на одного: у Кропивницькому школярі жорстоко побили третьокласника

На Київщині розгорівся скандал через побиття школярами хлопця

На Київщині розгорівся скандал через побиття школярами хлопця

Скріншот відео

"Він мене хотів побити, але не зміг і тоді покликав своїх друзів. Вони накинулися і почали бити в живіт і голову", – розповів хлопчик.

Шкільна медсестра повідомила про інцидент бабусі, яка виховує хлопчика. Вона тут же побігла в школу, викликала поліцію, "швидку", і повела кривдників онука до директора. При цьому жінка обурена, що ніхто навіть не вибачився, а батьки підлітків не поцікавилися його самопочуттям.

На думку директора школи, конфлікт розпалюють дорослі, які не можуть помиритися і почути один одного, а діти давно забули про те, що трапилося.

Новини
Під Луцьком школярі жорстоко побили і пограбували вчителя: суд виніс рішення

Дитячий психолог Катерина Федісова зазначила, що в подібних ситуаціях батьки повинні власним прикладом показувати, що будь-які суперечки можна вирішити без агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі натовп школярів побив двох дівчат, одна з яких була госпіталізована в лікарню з численними травмами.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Київ
Тег
булінг
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
0
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Дикари, тут нечего сказать и такое в каждой школе, до европы нас ещё лет 60, не меньше
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel