"У живіт і голову!" На Київщині натовп школярів побив однокласника

В одному з навчальних закладів Київської області підлітки жорстоко побили однокласника, що призвело до струсу мозку, нудоти і запаморочення у дитини.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, конфлікт стався під час перерви між уроками. До нього приєдналися батьки школярів, які вже написали один на одного заяву в поліцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

За словами постраждалого 11-річного школяра Ігоря, на перерві він не захотів грати з однокласниками і ті побили його. В результаті він вже чотири дні змушений пропускати заняття і лікуватися вдома.

На Київщині розгорівся скандал через побиття школярами хлопця Скріншот відео

"Він мене хотів побити, але не зміг і тоді покликав своїх друзів. Вони накинулися і почали бити в живіт і голову", – розповів хлопчик.

Шкільна медсестра повідомила про інцидент бабусі, яка виховує хлопчика. Вона тут же побігла в школу, викликала поліцію, "швидку", і повела кривдників онука до директора. При цьому жінка обурена, що ніхто навіть не вибачився, а батьки підлітків не поцікавилися його самопочуттям.

На думку директора школи, конфлікт розпалюють дорослі, які не можуть помиритися і почути один одного, а діти давно забули про те, що трапилося.

Дитячий психолог Катерина Федісова зазначила, що в подібних ситуаціях батьки повинні власним прикладом показувати, що будь-які суперечки можна вирішити без агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі натовп школярів побив двох дівчат, одна з яких була госпіталізована в лікарню з численними травмами.

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