У військового пенсіонера в Києві підтверджено коронавірус

У Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один з експрестестів показав наявність коронавірусу.

Про це повідомили на сторінці Командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що хворий звернувся у другій половині дня 17 березня до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Він скаржився на стан здоров’я.

"Під час обстеження зі слів пацієнта було виявлено, що він контактував зі своїм другом, у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном. Враховуючи зазначене та виявлені симптоми, військовому пенсіонеру було проведено два експрестести щодо перевірки на можливе захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, один з яких дав позитивний результат", – сказано у повідомленні.

Коронавірус в Києві Facebook Командування Медичних сил ЗСУ

Військові лікарі негайно повідомили епідеміологів 10 регіонального санітарно-епідеміологічного управління, які в свою чергу передали цю інформацію в Київський міський лабораторний центр для встановлення кола можливих контактних осіб.

Зараз хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Для підтвердження попереднього діагнозу у нього взято біологічні проби на захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, які відправлено до Київського міського лабораторного центру. Результати досліджень надійдуть до військового госпіталю протягом трьох робочих днів.

Військові лікарі запевнили, що стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним медичним наглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму. Йому надається симптоматичне лікування. Задіяний медичний персонал необхідними засобами індивідуального захисту забезпечений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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На території регіону і міста Києва виявлено вже три випадки зараження. Один з хворих – народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра".

Українська журналістка Яніна Соколова побувала в Олександрівській клінічній лікарні Києва, де приймають хворих з підозрою на коронавірус, і розповіла, що ситуація там є не зовсім задовільною.

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