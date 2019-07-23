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У центрі Києва загорівся будинок з мешканцями: перші відео і фото. 18+

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У вівторок, 23 липня, в центрі Києва в житловому будинку спалахнула сильна пожежа.

Як повідомляє "Київ Оперативний", займання почалося в будинку на Кловському узвозі, 14/24.

На місці НП прибули п'ять пожежних машин, декілька карет "швидкої допомоги" і співробітники "Київгазу". Відзначається, що в результаті пожежі на поверсі в квартирах заблоковані люди.

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"На вулиці Кловський узвіз 14/24 горить квартира на п'ятому поверсі, проводять евакуацію жителів квартир на двох поверхах вище", – повідомила глава прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага.

Відзначається, що від моменту приїзду пожежників до гасіння пройшло хвилин 10-12. За цей час полум'я встигло охопити квартиру.

На даний момент вогонь ліквідовано. На місці НП працюють рятувальники.

У центрі Києва загорівся будинок з мешканцями
Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві розгорівся велика пожежа в районі Борщагівки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ГосЧС пожежа
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