У центрі Києва загорівся будинок з мешканцями: перші відео і фото. 18+

У вівторок, 23 липня, в центрі Києва в житловому будинку спалахнула сильна пожежа.
Як повідомляє "Київ Оперативний", займання почалося в будинку на Кловському узвозі, 14/24.
На місці НП прибули п'ять пожежних машин, декілька карет "швидкої допомоги" і співробітники "Київгазу". Відзначається, що в результаті пожежі на поверсі в квартирах заблоковані люди.
"На вулиці Кловський узвіз 14/24 горить квартира на п'ятому поверсі, проводять евакуацію жителів квартир на двох поверхах вище", – повідомила глава прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага.
Відзначається, що від моменту приїзду пожежників до гасіння пройшло хвилин 10-12. За цей час полум'я встигло охопити квартиру.
На даний момент вогонь ліквідовано. На місці НП працюють рятувальники.
Пожежа в Києві
Пожежа в Києві
Пожежа в Києві
Пожежа в Києві
Пожежа в Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві розгорівся велика пожежа в районі Борщагівки.
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