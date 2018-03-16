У центрі Києва знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом

У п'ятницю, 16 березня, на Подолі в Києві знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом.

"Надійшла інформація, що тільки що на Подолі, в ресторані швидкого харчування" Пузата хата "був знайдений чоловік з перерізаним горлом. Інформація перевіряється", - повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Ресторан закритий, на вході чергує поліція.

Як повідомила "Обозревателю" речник поліції столиці Оксана Блищик, за попередньою інформацією, чоловік покінчив життя самогубством .

"Свідки вказують на те, що це самогубство. Але причина смерті буде відома після судово-медичної експертизи", - сказала Блищик.

У поліції Києва встановили, що загиблий - житель столиці 1989 року народження. Попередньо відомо, що чоловік з дівчиною перебували в закладі. Після обіду вони попрямували до виходу, однак дівчина відійшла, тому що забула банківську картку. Коли ж повернулася, побачила непритомного чоловіка з ножовим пораненням шиї.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Подільського управління поліції.

Правоохоронці готують відкриття кримінального провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - самогубство.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня в місті Ірпінь Київської області відбулося подвійне вбивство - знайдені тіла літньої подружньої пари.