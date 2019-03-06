У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото

На Майдані Незалежності в Києві трапилася масштабна ДТП, яка паралізувала автомобільний рух у центрі міста.

Зіткнулися одразу 6 автомобілів, повідомляє в Telegram-каналі Київ Оперативний. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Відзначається, що Volkswagen, який рухався в напрямку Бессарабської площі, порушив ПДР і зіткнувся з автомобілем Honda. Після удару його викинуло на зустрічну, де аварія торкнулася ще кількох машин: Citroën, Renault, Hyundai і ВАЗ-2109.

Рух у напрямку Європейської площі паралізував затор – було заблоковано одразу три смуги. На місце події прибула поліція.

Відзначається, що три автомобілі були серйозно пошкоджені. Пасажири, за словами лікарів, від госпіталізації відмовилися.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Голосіївському районі Києві трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

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