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/Новини Києва

У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото

2.4тЧитати матеріал російською

На Майдані Незалежності в Києві трапилася масштабна ДТП, яка паралізувала автомобільний рух у центрі міста.

Зіткнулися одразу 6 автомобілів, повідомляє в Telegram-каналі Київ Оперативний. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Відзначається, що Volkswagen, який рухався в напрямку Бессарабської площі, порушив ПДР і зіткнувся з автомобілем Honda. Після удару його викинуло на зустрічну, де аварія торкнулася ще кількох машин: Citroën, Renault, Hyundai і ВАЗ-2109.

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Рух у напрямку Європейської площі паралізував затор – було заблоковано одразу три смуги. На місце події прибула поліція.

Відзначається, що три автомобілі були серйозно пошкоджені. Пасажири, за словами лікарів, від госпіталізації відмовилися.

У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото

newsone.ua

У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото

newsone.ua

У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото

newsone.ua

У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото
У центрі Києва зіткнулися 6 авто: опубліковані перші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Голосіївському районі Києві трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

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Теми
Новини Києва та Київської областіДТП в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ДТП
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