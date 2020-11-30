У центрі Києва зібрався податковий майдан

Під стінами Верховної Ради в Києві у понеділок, 30 листопада, підприємці вийшли на податковий майдан.

Як повідомляють у групі "Підприємці України/SaveФОП" в Facebook, вони вимагають не вводити карантинні обмеження для малого бізнесу й ухвалити законопроєкти для спрощеної системи оподаткування.

Станом на ранок біля будівлі парламенту зібралися понад 100 мітингувальників. "Ми на сторожі податкового майдану – право на працю!" – заявила одна з учасниць акції протесту Ксенія Ляпіна.

Бізнес раніше вже виходив на такі акції. Під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" підприємці вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Згодом у Раді заявили, що перенесуть на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів. Але того дня Рада провалила цей законопроєкт.

Унаслідок глава фінансового, митного і податкового Комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що навколо обов'язкового встановлення РРО фізичними особами підприємцями існує багато міфів, які "тіньовики" хочуть створити спеціально, щоб зірвати податкову реформу в Україні.

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