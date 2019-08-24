У центрі Києва "замінували" станцію метро: всі подробиці

У Києві "замінували" станцію метро "Майдан Незалежності".

Про це повідомив Київський метрополітен в Facebook. Відзначається, що надійшов анонімний дзвінок про замінування.

Станція закрита на вхід і вихід. "Приносимо вибачення за незручності!" – повідомили в метрополітені.

Раніше в центрі Києва проходили святкові заходи Апостроф / Олександр Гончаров

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 24 серпня, в Києві відбулося урочисте святкування Дня Незалежності України.

Традиційний військовий парад на Хрещатику в цьому році було вирішено не проводити. Замість нього – Хода гідності, в складі якого по українській столиці пройшли військовослужбовці, лікарі і вчителі, дипломати, правоохоронці та рятувальники. Режисерами даного заходу виступили Алан Бадоєв і хореографістка Олена Коляденко.

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