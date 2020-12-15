У центрі Києва через мінування закрили дві станції метро

Олег Тимченко Кияни 14:48, 15.12.2020 Оновлено: 15:20, 15.12.2020

У Києві 15 грудня близько 14:30 були закриті станції столичного метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Як повідомляє прес-служба метрополітену, вони закриті на вхід і вихід. Пересадка на інші лінії також не провадиться.

У прес-службі поліції Києва OBOZREVATEL уточнили, що до них надійшло повідомлення про мінування цих двох об'єктів. На цей час інформація перевіряється, на місці працюють профільні служби.

На місці події працюють правоохоронці.

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