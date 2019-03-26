У центрі Києва в річці знайшли труп без штанів. Фото 18+

У вівторок, 26 березня, в Києві в річці Либідь виявили труп чоловіка.

У Головному управлінні ДСНС повідомили, що тіло загиблого знайшли за адресою вулиця Сім'ї Прахових, 2. Рятувальники витягли труп і передали його поліції, для встановлення причин і обставин трагедії.

Видання "Інформатор" зазначає, що на тілі загиблого виявили множинні подряпини. Крім того, чоловік був знайдений без штанів і верхнього одягу. Вище за течією річки знайшли його документи і частину речей.

Зазначається, що загиблим виявився житель Сум 1975 року народження. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і зловживав алкоголем.

У річці знайшли труп чоловіка Інформатор

У річці знайшли труп чоловіка Інформатор

У річці знайшли труп чоловіка Інформатор

У річці знайшли труп чоловіка Інформатор

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