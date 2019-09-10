У центрі Києва трапилася страшна пожежа: перші фото НП

У вівторок, 10 вересня, у Києві біля станції метро "Олімпійська" трапилася пожежа.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, вогонь виник на вулиці Великій Васильківській, 65 у Печерському районі столиці.

"До місця події негайно були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття до місця виклику пожежники встановили, що загоряння трапилося в гаражах із поширенням на сусідню 3-поверхову будівлю і два припарковані поруч автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Вогонь поширився на площу 200 кв. м. Рятувальники ліквідували осередок займання, причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв і постраждалих немає.

На місці події було задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 рятувальники.

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у столиці ДСНС

Пожежа у столиці ДСНС

Пожежа у столиці ДСНС

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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