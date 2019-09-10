Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У центрі Києва трапилася страшна пожежа: перші фото НП

18.2т Читати матеріал російською

У вівторок, 10 вересня, у Києві біля станції метро "Олімпійська" трапилася пожежа.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, вогонь виник на вулиці Великій Васильківській, 65 у Печерському районі столиці.

"До місця події негайно були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття до місця виклику пожежники встановили, що загоряння трапилося в гаражах із поширенням на сусідню 3-поверхову будівлю і два припарковані поруч автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Новини
Пожежа у дитячому таборі на Прикарпатті: з'явилися подробиці і фото

Вогонь поширився на площу 200 кв. м. Рятувальники ліквідували осередок займання, причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв і постраждалих немає.

На місці події було задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 рятувальники.

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у центрі Києва

Пожежа у столиці

Пожежа у столиці

ДСНС

Пожежа у столиці

Пожежа у столиці

ДСНС

Пожежа у столиці

Пожежа у столиці

ДСНС

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа ГосЧС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
1
Смішно
1
Цікаво
17
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel