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5 вересня • оновлено в 08:14
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У центрі Києва спалили машину сина Гонтаревої. Фото

3.3т Читати матеріал російською

У Києві згорів автомобіль, за кермом якого їздив син екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої Антон.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на слова очевидців. Інцидент трапився близько опівночі.

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Audi А7 спалахнув на вулиці Володимирській, 69. Машина згоріла дотла. Інформацію про те, що автомобіль належить Антону Гонтареву, в поліції не підтвердили. Рятувальники припускають, що машину могли підпалити.

При цьому в декларації Гонтаревої, яка в останній раз оновлювалася у 2018 році, Audi А7 не значиться.

У центрі Києва спалили машину сина Гонтаревої

У центрі Києва спалили машину сина Гонтаревої

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні Гонтареву збила машина в Лондоні. У неї переломи кісток стопи.

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Тема
Кримінал
Особа
Валерія Гонтарєва
Місце
Україна Київ
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