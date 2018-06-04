У центрі Києва спалахнули МАФи: опубліковані фото НП

У Києві біля станції метро "Палац Україна" 4 червня у МАФі розгорілася пожежа.
На місце виїхали рятувальники ДСНС, повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook.
На опублікованих в групі фотографіях видно, що стовп диму піднімається над кіосками, в яких продають їжу і каву.
Facebook "Київ Оперативний"
Facebook "Київ Оперативний"
Facebook "Київ Оперативний"
Як повідомили в групі dtp.kiev.ua, пожежа почалася в МАФі з назвою Kartofan.
"Картопля фрі вийшла з-під контролю, сталося розплавлення активної зони фритюрниці з поширенням відкритого вогню і продуктів горіння за межі ларька", - повідомили очевидці.
Facebook dtp.kiev.ua
Рятувальники ліквідували загоряння.
Як писав OBOZREVATEL, в Києві на ринку спалахнула потужна пожежа.
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