У центрі Києва спалахнули МАФи: опубліковані фото НП

У Києві біля станції метро "Палац Україна" 4 червня у МАФі розгорілася пожежа.

На місце виїхали рятувальники ДСНС, повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook.

На опублікованих в групі фотографіях видно, що стовп диму піднімається над кіосками, в яких продають їжу і каву.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Як повідомили в групі dtp.kiev.ua, пожежа почалася в МАФі з назвою Kartofan.

"Картопля фрі вийшла з-під контролю, сталося розплавлення активної зони фритюрниці з поширенням відкритого вогню і продуктів горіння за межі ларька", - повідомили очевидці.

Facebook dtp.kiev.ua

Рятувальники ліквідували загоряння.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві на ринку спалахнула потужна пожежа.