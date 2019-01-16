У центрі Києва спалахнула потужна пожежа: перші фото та відео з місця НП

У середу, 16 січня, в урядовому кварталі Києва сталася пожежа.

Вогонь виник на вулиці Грушевського, 4Д, у дворі готелю "Дніпро", повідомляє "Київ Оперативний".

Пожежа почалася на верхньому поверсі, який є непридатним для проживання. Займання виникло приблизно о 15:30. Хвилин за десять на місце події прибули рятувальники ДСНС.

Пожежні розгорнули шланги і приготували техніку, щоб приступити до ліквідації пожежі. Під час гасіння у рятувальників порвався шланг, тож продовжити боротьбу з вогнем їм вдалося лише через хвилин 20.

Зазначається, що ліквідацію пожежі ускладнюють припарковані біля будівлі автомобілі.

У Головному управлінні ДСНС у Києві повідомили, що загорівся дах триповерхового відселеного будинку.

"Площа пожежі становить приблизно 400 кв. м. Існує загроза розповсюдження вогню на розташований поряд п'ятиповерховий будинок. Вогонь дуже швидко поширюється, адже будинок старої забудови – усі перекриття дерев'яні. Крім того, немає можливості під'їзду необхідної кількості пожежної техніки через щільну забудову. Це значно ускладнює роботу пожежників і гасіння пожежі", – розповіли рятувальники.

На місці НП працюють до 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки, і майже 70 чоловік особового складу.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Місце пожежи

Як повідомляв OBOZREVATEL, у будівлі Києво-Печерської лаври сталася пожежа.

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