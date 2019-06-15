У центрі Києва прогримів потужний вибух: всі подробиці

У Києві в житловому будинку по вулиці Тургенєвській прогримів сильний вибух.

Як передає "Інтерфакс", від вибуху в сусідніх будинках вилетіли вікна. Причина вибуху не відома, але в його районі відчувається сильний запах газу.

На місце НП прибули рятувальники і швидка допомога. Інформації про постраждалих поки немає.

Як розповів блогер Влад Антонов, після вибуху в небо піднялася велика хмара пилу, яка досягла близько 70 метрів.

Вибух у Києві facebook.com/dtp.kiev.ua

Вибух у Києві facebook.com/dtp.kiev.ua

Вибух у Києві facebook.com/dtp.kiev.ua

Вибух у Києві facebook.com/dtp.kiev.ua

Вибух у Києві facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва пролунав вибух в квартирі багатоповерхівки, в результаті чого загинули люди.

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