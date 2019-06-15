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У центрі Києва прогримів потужний вибух: всі подробиці

13.3тЧитати матеріал російською

У Києві в житловому будинку по вулиці Тургенєвській прогримів сильний вибух.

Як передає "Інтерфакс", від вибуху в сусідніх будинках вилетіли вікна. Причина вибуху не відома, але в його районі відчувається сильний запах газу.

На місце НП прибули рятувальники і швидка допомога. Інформації про постраждалих поки немає.

Новини
У Києві прогримів вибух: є постраждалий

Як розповів блогер Влад Антонов, після вибуху в небо піднялася велика хмара пилу, яка досягла близько 70 метрів.

Вибух у Києві

Вибух у Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Вибух у Києві

Вибух у Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Вибух у Києві

Вибух у Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Вибух у Києві

Вибух у Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Вибух у Києві

Вибух у Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва пролунав вибух в квартирі багатоповерхівки, в результаті чого загинули люди.

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УкраїнаКиїв
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Краско Евгения
Краско Евгения
АТОшник какой-нибудь опять набухался.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Эксперды уже определили, какое сву сработало? Окна от газа так не вылетают, это явно рука кремля.
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леня зе
леня зе
окно-отверстие в стене для света и воздуха, а также рама со стеклом, закрывающая это отверстие.так может стекла все-таки вылетели
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