У центрі Києва прогримів потужний вибух: подробиці

У Києві вранці 20 грудня біля стадіону "Динамо", де відбулися короткі сутички поліції з групою молодиків, раптово пролунав вибух.

Це трапилося приблизно о 9:30 ранку. Подію зафіксував на відео кореспондент "Апострофа" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Зо два десятки молодиків вступили у конфлікт із поліцейськими. Під час зіткнень прогримів вибух, після чого група молодиків втекла. Поліція за ними погналася, але потім вирішила не переслідувати", – йдеться у повідомленні.

Сутички біля стадіону "Динамо" у Києві Скріншот із відео

Зазначається, що в результаті вибуху ніхто не постраждав. А правоохоронцям вдалося затримати лише одного з активістів.

Пізніше в поліції повідомили, що це вибухнула світлошумова граната. Щоправда, з якого саме боку її кинули – там не уточнили. Водночас додали, що "швидкі" перебувають на місці "про всяк випадок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня у школі №18 в Оболонському районі Києва (селище Водогін) вибухнула котельня.

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