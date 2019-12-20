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20 грудня • оновлено в 12:01
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У центрі Києва прогримів потужний вибух: подробиці

9.5т
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У Києві вранці 20 грудня біля стадіону "Динамо", де відбулися короткі сутички поліції з групою молодиків, раптово пролунав вибух.

Це трапилося приблизно о 9:30 ранку. Подію зафіксував на відео кореспондент "Апострофа" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Зо два десятки молодиків вступили у конфлікт із поліцейськими. Під час зіткнень прогримів вибух, після чого група молодиків втекла. Поліція за ними погналася, але потім вирішила не переслідувати", – йдеться у повідомленні.

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Сутички біля стадіону "Динамо" у Києві

Сутички біля стадіону "Динамо" у Києві

Скріншот із відео

Зазначається, що в результаті вибуху ніхто не постраждав. А правоохоронцям вдалося затримати лише одного з активістів.

Пізніше в поліції повідомили, що це вибухнула світлошумова граната. Щоправда, з якого саме боку її кинули – там не уточнили. Водночас додали, що "швидкі" перебувають на місці "про всяк випадок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня у школі №18 в Оболонському районі Києва (селище Водогін) вибухнула котельня.

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Автор
Марта Рок
Тема
Вибухи в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
вибух Національна поліція України
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Свиньи с паРРаши - вы свой дохлый скот похоронили? Или для вас пара сдохших коллег так, мелочь?
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1
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
После вз,рыва активисты сказали: "Та ценеми, а насзащо?" и полиция решила их не преследовать.. ))))
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2
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Штуцер Лёва, клистир в жёппе, не бзди!
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1
1
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Можно двумя жопоголовыми пожертвовать, ради одного ФСБшника!
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