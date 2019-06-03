У центрі Києва обвалився коледж: фото з місця НП

У Києві обвалилося закинуте крило будівлі Коледжу геологорозвідувальних технологій.

Інцидент трапився перед вихідними на вулиці Тютюнника, 9, повідомляє LB.ua.

"В адміністрації коледжу розповіли, що раніше там був розташований гуртожиток, але зараз там ніхто не живе", — йдеться у повідомленні.

Фото: Квашук Олександр

Фото: Квашук Олександр

Фото: Квашук Олександр

Google-карти

Зазначається, що коледж був створений у 1930 році. Це єдиний навчальний заклад України, який готує молодших спеціалістів геологорозвідувальних спеціальностей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом завалився дах шкільного спортзалу, в момент НП у закладі перебували близько 30 учнів.

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