ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

У центрі Києва обвалився коледж: фото з місця НП

1.4тЧитати матеріал російською

У Києві обвалилося закинуте крило будівлі Коледжу геологорозвідувальних технологій.

Інцидент трапився перед вихідними на вулиці Тютюнника, 9, повідомляє LB.ua.

"В адміністрації коледжу розповіли, що раніше там був розташований гуртожиток, але зараз там ніхто не живе", — йдеться у повідомленні.

У центрі Києва обвалився коледж: фото з місця НП

Фото: Квашук Олександр

У центрі Києва обвалився коледж: фото з місця НП

Фото: Квашук Олександр

У центрі Києва обвалився коледж: фото з місця НП

Фото: Квашук Олександр

У центрі Києва обвалився коледж: фото з місця НП

Google-карти

Новини
Дитині розбило голову: у школі під Києвом на учня обвалилася плитка
У центрі Києва обвалився коледж: фото з місця НП

Зазначається, що коледж був створений у 1930 році. Це єдиний навчальний заклад України, який готує молодших спеціалістів геологорозвідувальних спеціальностей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом завалився дах шкільного спортзалу, в момент НП у закладі перебували близько 30 учнів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки