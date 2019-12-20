Головна Новини
20 грудня • оновлено в 12:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У центрі Києва дівчина випала з вікна: перші подробиці і фото 18+

Читати матеріал російською

У Печерському районі Києва дівчина випала з вікна багатоповерхівки.

Надзвичайна подія трапилася біля університету культури і мистецтв за адресою вулиця Коновальця, 36е, повідомляє Інформатор. Від отриманих травм дівчина померла (щоб подивитися фото 18+ доскрольте до кінця).

Її тіло знайшли перехожі. Вони викликали поліцію і швидку. Особу дівчини наразі не встановили. Також невідомо, з якого поверху випала загибла, чи був це суїцид, чи нещасний випадок.

У Києві дівчина випала з вікна

У Києві дівчина випала з вікна

Але на загальному балконі кожного поверху встановлені камери. На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

У Києві дівчина випала з вікна

У Києві дівчина випала з вікна

Інформатор

У Києві дівчина випала з вікна

У Києві дівчина випала з вікна

Інформатор

У Києві дівчина випала з вікна

У Києві дівчина випала з вікна

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві дівчина випала з вікна третього поверху, коли намагалася пограбувати квартиру.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
14
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги