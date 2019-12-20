У центрі Києва дівчина випала з вікна: перші подробиці і фото 18+

У Печерському районі Києва дівчина випала з вікна багатоповерхівки.

Надзвичайна подія трапилася біля університету культури і мистецтв за адресою вулиця Коновальця, 36е, повідомляє Інформатор. Від отриманих травм дівчина померла (щоб подивитися фото 18+ доскрольте до кінця).

Її тіло знайшли перехожі. Вони викликали поліцію і швидку. Особу дівчини наразі не встановили. Також невідомо, з якого поверху випала загибла, чи був це суїцид, чи нещасний випадок.

У Києві дівчина випала з вікна

Але на загальному балконі кожного поверху встановлені камери. На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

У Києві дівчина випала з вікна Інформатор

У Києві дівчина випала з вікна Інформатор

У Києві дівчина випала з вікна Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві дівчина випала з вікна третього поверху, коли намагалася пограбувати квартиру.

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