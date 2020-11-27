У центрі Києва чоловік стріляв із пістолета через зауваження про маску

У Києві на вулиці Басейній п'яний 44-річний чоловік агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки через відсутність маски.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, коли охорона вивела його з приміщення, правопорушник дістав пістолет і вистрілив в асфальт.

"Чоловік відмовлявся надягати засіб індивідуального захисту, залишати аптеку й нецензурно висловлювався", – відзначили там. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Його затримали в порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою посадовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Крім того, за порушення правил карантину складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подружню пару, яка хамила персоналу, зняли з рейсу Київ-Анталія за відмову надіти маску.