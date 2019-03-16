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У центр Києва стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку: що відбувається

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У центр Києві стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку для підтримання правопордку під час масових акцій протесту.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. У суботу, 16 березня, в Києві відбудеться кілька акцій, наймасовіша з яких – у центральній частині міста (відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10 тис осіб). (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З огляду на це, розроблені відповідні розрахунки для належного забезпечення правопорядку і безпеки учасників заходів. Тому на службу заступило 3000 співробітників поліції і військовослужбовців НГУ. Залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної та кінологічної служб", – йдеться в повідомленні.

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У центр Києва стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку: що відбувається

"Інформатор"

Правоохоронці закликали організаторів і учасників заходів дотримуватися встановлених правил поведінки.

Як відомо, на суботу запланована масова акція протесту, організована "Національним корпусом", проти незаконних угод в оборонному комплексі в Україні. Зокрема, активісти "Нацкорпусу" вимагатимуть притягнути до відповідальності винних у розкраданнях в "Укроборонпромі".

Правоохоронці заблокували проїзд на підходах до Адміністрації президента. Також перекриті в'їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська та Липська. На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці довколишніх будинків.

У центр Києва стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку: що відбувається

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпусу, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Нацкорпус
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