У центр Києва стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку: що відбувається

У центр Києві стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку для підтримання правопордку під час масових акцій протесту.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. У суботу, 16 березня, в Києві відбудеться кілька акцій, наймасовіша з яких – у центральній частині міста (відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10 тис осіб). (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З огляду на це, розроблені відповідні розрахунки для належного забезпечення правопорядку і безпеки учасників заходів. Тому на службу заступило 3000 співробітників поліції і військовослужбовців НГУ. Залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної та кінологічної служб", – йдеться в повідомленні.

"Інформатор"

Правоохоронці закликали організаторів і учасників заходів дотримуватися встановлених правил поведінки.

Як відомо, на суботу запланована масова акція протесту, організована "Національним корпусом", проти незаконних угод в оборонному комплексі в Україні. Зокрема, активісти "Нацкорпусу" вимагатимуть притягнути до відповідальності винних у розкраданнях в "Укроборонпромі".

Правоохоронці заблокували проїзд на підходах до Адміністрації президента. Також перекриті в'їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська та Липська. На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці довколишніх будинків.

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпусу, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

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