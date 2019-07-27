У центр Києва стягнули силовиків і перекрили дороги: що трапилося

У центр Києва стягнули додаткові наряди силовиків і посилили заходи безпеки у зв'язку з заходами на честь 1031-річчя хрещення Київської Русі.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва. Крім того, Православна церква України проводитиме 28 липня перший хресний хід (новина доповнена подробицями).

Відзначається, що головні заходи за участю великої кількості віруючих пройдуть в центральній частині міста. Саме тому кількість поліцейських, що стежать за порядком під час релігійної ходи, збільшили.

Співробітники правоохоронних відомств під час хресного ходу будуть працювати в посиленому режимі. Буде залучена поліція діалогу, яка буде протидіяти виникненню кризових ситуацій і на місцях вирішувати конфлікти. Готовність представників всіх профільних служб забезпечить правопорядок на належному рівні.

Поліція Києва посилить патрулювання в місцях активного скупчення людей, на зупинках громадського транспорту та на станціях метрополітену. Достатня кількість поліцейських і бійців Національної гвардії України будуть нести службу в місцях збору віруючих, щоб відразу реагувати на будь-які порушення і провокації.

"Маршрут руху учасників буде обстежуватися фахівцями вибухотехнічної служби і кінологами зі спеціальними пошуковими собаками. Також збільшено кількість нарядів груп швидкого реагування, слідчо-оперативних груп, які негайно реагуватимуть на правопорушення. Додатково учасників заходу будуть перевіряти на фільтраційних пунктах, щоб не допустити пронесення заборонених предметів", - сказано в повідомленні.

Поліція Києва закликає всіх людей, які будуть брати участь у ході, не порушувати загальноприйняті правила поведінки і дотримуватися законних вимог поліцейських.

Також відомо, що на час заходів будуть перекриті основні вулиці в центрі Києва.

"27-28 липня у зв'язку зі святкуванням Хрещення Київської Русі-України в центрі столиці обмежать рух транспорту... У зв'язку з проведенням урочистих заходів, присвячених цій річниці, розпорядженням КМДА №1312 передбачено обмеження дорожнього руху в центрі столиці", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

Обмеження руху всіх видів транспортних засобів передбачені:

27 липня з 06:00 до 16:30 - на вул. Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави), вул. Лаврської (від площі Слави до вул. Цитадельної)

28 липня з 11:00 до 13:30 - Володимирським проїздом (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).

Також будуть внесені тимчасові зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

facebook.com/UA.KyivPolice

facebook.com/UA.KyivPolice

Відзначимо, що з нагоди 1031-ї річниці Хрещення Русі на Володимирській гірці пройде молебень, після чого віряни почнуть хресний хід по центру столиці, тримаючи в руках чудотворні ікони.

Молебень запланований на 13:00. Однак біля пам'ятника Володимиру зібралася велика кількість вірян набагато раніше, передає "Інформатор".

"На Майдан Незалежності і Європейську площу з'їжджаються паломники з усієї України. Дуже багато автобусів, які привозять людей. Звідти вони пішки йдуть до Володимирської гірки. Обстановка спокійна, з боку Михайлівського на Трьохсвятительську встановлені кордони поліції, такі ж, як і на Хрещатику. Перевіряють на наявність зброї та заборонених предметів. На місці багато машин поліції, також чергують рятувальники ДСНС і медики", - повідомляє видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 27 липня частково перекриють чотири шляхопроводи для проведення ремонтних робіт. Точні терміни їхнього виконання невідомі.

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