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У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається

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У суботу, 23 березня, "Нацкорпус" оголосив черговий День гніву у Києві і зібрав новий мітинг у центрі столиці. Через це було стягнуто поліцію і техніку.

Місцем проведення, як минулого разу, став Майдан. Розпочалися заходи о 12:00. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Організатори заявили, що зібрали "всіх, хто обурений розкраданням оборонної сфери країни". Учасники мітингу розгорнули плакати і скандують гасла протесту. За інформацією поліції, на масовій акції очікується близько 10 тисяч осіб.

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У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається

Цього разу у Нацкорпусі обіцяють "більш радикальні дії". При цьому посольство США в Україні вже закликало в суботу, 23 березня, в Києві уникати натовпу.

У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається
У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається

Охорону безпеки забезпечують понад 1500 правоохоронців. Службу в посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії України.

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Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, що це вже третя подібна акція в березні. Так, 9 березня похід Нацкорпуса і Нацдружин в урядовий квартал закінчився бійками, постраждали троє поліцейських. 16 березня на Майдан Незалежності знову вийшли кілька тисяч людей, які пізніше вирушили в урядовий квартал. Вони закидали поліцію іграшковими свинями.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Нацкорпус
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