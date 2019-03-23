У центр Києва стягнули поліцію і техніку: що відбувається

У суботу, 23 березня, "Нацкорпус" оголосив черговий День гніву у Києві і зібрав новий мітинг у центрі столиці. Через це було стягнуто поліцію і техніку.
Місцем проведення, як минулого разу, став Майдан. Розпочалися заходи о 12:00. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Організатори заявили, що зібрали "всіх, хто обурений розкраданням оборонної сфери країни". Учасники мітингу розгорнули плакати і скандують гасла протесту. За інформацією поліції, на масовій акції очікується близько 10 тисяч осіб.
Цього разу у Нацкорпусі обіцяють "більш радикальні дії". При цьому посольство США в Україні вже закликало в суботу, 23 березня, в Києві уникати натовпу.
Охорону безпеки забезпечують понад 1500 правоохоронців. Службу в посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії України.
Онлайн-трансляція:
Майдан зараз. https://t.co/8C5SJpgO62— Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) 23 марта 2019 г.
Нагадаємо, що це вже третя подібна акція в березні. Так, 9 березня похід Нацкорпуса і Нацдружин в урядовий квартал закінчився бійками, постраждали троє поліцейських. 16 березня на Майдан Незалежності знову вийшли кілька тисяч людей, які пізніше вирушили в урядовий квартал. Вони закидали поліцію іграшковими свинями.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор ГЛАДКОВСЬКА.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістівчерез звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання " компіляцією брехливих фактів ".
При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
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