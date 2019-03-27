У центр Києва екстрено стягнули рятувальників і кінологів із собаками. Фото з місця НП

У середу, 27 березня, в екстрені служби Києва надійшов виклик про замінування Майдану Незалежності.
На місце НП виїхали рятувальні служби, кінологи з собакам, які почали перевірку місцевості на наявність вибухонебезпечних речовин
Нині територію обстежують. Метрополітен працює у штатному режимі.
У Києві повідомили про замінування Майдану
Інформатор
У Києві повідомили про замінування Майдану
Інформатор
У Києві повідомили про замінування Майдану
Інформатор
У Києві повідомили про замінування Майдану
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві невідомі повідомили про замінування Клінічної лікарні №8 в Оболонському районі. З будівлі евакуювали понад 1000 осіб.
Також у Києві невідомий повідомив про мінування ТРЦ "Караван".
Крім того, в Києві повідомили про замінування п'яти станцій метро.
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