У центр Києва екстрено стягнули рятувальників і кінологів із собаками. Фото з місця НП

У середу, 27 березня, в екстрені служби Києва надійшов виклик про замінування Майдану Незалежності.

На місце НП виїхали рятувальні служби, кінологи з собакам, які почали перевірку місцевості на наявність вибухонебезпечних речовин

Нині територію обстежують. Метрополітен працює у штатному режимі.

У Києві повідомили про замінування Майдану Інформатор

У Києві повідомили про замінування Майдану Інформатор

У Києві повідомили про замінування Майдану Інформатор

У Києві повідомили про замінування Майдану Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві невідомі повідомили про замінування Клінічної лікарні №8 в Оболонському районі. З будівлі евакуювали понад 1000 осіб.

Також у Києві невідомий повідомив про мінування ТРЦ "Караван".

Крім того, в Києві повідомили про замінування п'яти станцій метро.

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