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У центр Києва екстрено стягнули рятувальників і кінологів із собаками. Фото з місця НП

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У середу, 27 березня, в екстрені служби Києва надійшов виклик про замінування Майдану Незалежності.

На місце НП виїхали рятувальні служби, кінологи з собакам, які почали перевірку місцевості на наявність вибухонебезпечних речовин

Нині територію обстежують. Метрополітен працює у штатному режимі.

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Інформатор

У Києві повідомили про замінування Майдану

У Києві повідомили про замінування Майдану

Інформатор

У Києві повідомили про замінування Майдану

У Києві повідомили про замінування Майдану

Інформатор

У Києві повідомили про замінування Майдану

У Києві повідомили про замінування Майдану

Інформатор

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УкраїнаКиїв
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