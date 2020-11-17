У Києві невідомі обливають кислотою машини: постраждала дитина

У кількох районах Києва зафіксовано випадки, коли невідомі зловмисники обливали кислотою автомобілі.

Як повідомляє "Київ оперативний", постраждали машини, які були припарковані у дворах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Обережно, +18).

Протягом останніх декількох днів кислотою облили машини на вулицях Саксаганського, Панаса Мирного та Олени Теліги. Крім того, власники автомобіля, який був розташований у Деснянському районі, повідомили, що через кислоту опіки отримала їхня маленька дитина.

Повідомляється, що через кислоту постраждала маленька дитина. Київ Оперативний

Користувачі мережі припускають, що це може бути пов'язано з неправильним паркуванням транспортних засобів.

Користувачі повідомляють, що водії паркують машини з порушеннями. Facebook Тетяна Стецюк

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві згорів особистий автомобіль Mercedes-Benz, який належить народному депутату від "Слуги народу" Гео Леросу. Нардеп вважає, що машину підпалили з політичних мотивів.