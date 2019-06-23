У стилі Волочкової: киянка запалила мережу спекотними фото на скляному мосту

Хореограф Тамара Ворощенко викликала ажіотаж в мережі відвертими знімками на скляному мосту в Києві.
У Instagram дівчина показала, як сідала на шпагат на перилах мосту на висоті 22 метрів. Крім неї на фото також присутні її друзі.
"Милуюсь красою", - підписала знімки дівчина, отримавши у відповідь масу коментарів від користувачів мережі.
Ворощенко "запалила" на скляному мосту
Ворощенко "запалила" на скляному мосту
Ворощенко "запалила" на скляному мосту
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на скляний міст в Києві, який вже встиг прославитися декількома ПП, заїхав автомобіль, допустивши грубе адміністративне правопорушення.
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