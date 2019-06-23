У стилі Волочкової: киянка запалила мережу спекотними фото на скляному мосту

Хореограф Тамара Ворощенко викликала ажіотаж в мережі відвертими знімками на скляному мосту в Києві.

У Instagram дівчина показала, як сідала на шпагат на перилах мосту на висоті 22 метрів. Крім неї на фото також присутні її друзі.

"Милуюсь красою", - підписала знімки дівчина, отримавши у відповідь масу коментарів від користувачів мережі.

Ворощенко "запалила" на скляному мосту instagram

Ворощенко "запалила" на скляному мосту instagram

Ворощенко "запалила" на скляному мосту instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на скляний міст в Києві, який вже встиг прославитися декількома ПП, заїхав автомобіль, допустивши грубе адміністративне правопорушення.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!