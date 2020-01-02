У справі про вбивство Шеремета влаштували терміновий слідчий експеримент. Відео

Адвокат підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета, медички Юлії Кузьменко, Владислав Добош заявив, що захисників досі не допустили до матеріалів справи, хоча вони давно вже домагаються цього права.

Про це він розповів під час прямого ефіру на своїй сторінці в Facebook. За його словами, 26 грудня він подав скаргу про ознайомлення з матеріалами справи, зокрема з відео, але так і не отримав до них доступу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, 2 січня близько 17:00 йому прийшло повідомлення про те, що слідчі планують провести слідчий експеримент о 18:00, тому йому слід прибути на місце.

Вбивство Павла Шеремета

"При цьому нам не відкрили відео (того, за яким будуть проводити слідчий експеримент – Ред.). Як вони це збираються зробити, я не знаю... Логічно було б, щоб вони відкрили нам матеріали, надали відео, які вони вже надали всій країні, але адвокати не можуть отримати до них доступ у процесуальному порядку", – сказав він.

Також стало відомо, що Добош подав скаргу уповноваженій із прав людини Людмилі Денисовій. Вона складається з десяти сторінок, у ній ідеться про порушення презумпції невинуватості, права на справедливий суд і права на захист.

За словами Добоша, право на захист Кузьменко було порушено, коли слідство не надало суду деякі публічні матеріали, наприклад, із брифінгу МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іще на початку грудня 2019 року Добош заявив, що досі не отримав оригінали матеріалів справи для захисту своєї підопічної. Він вимагав отримання оригіналів телефонних розмов і відео, які були долучені як докази до матеріалів справи.

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